В мире сделали более 9 млрд прививок от коронавируса

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 9 млрд. Более половины из них (4,67 млрд) приходится на три страны - Китай (2,77 млрд), Индию (1,4 млрд) и США (0,5 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

На данный момент людям ввели 9,002 млрд доз вакцин от коронавируса. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом в ряде государств уже активно идет процесс ревакцинации граждан.

При этом темпы вакцинации в мире ускорились: предыдущий миллиард прививок был введен за 30 дней, а для достижения этого миллиарда потребовалось 24 дня.

В ОАЭ и на Мальдивах привиты практически все жители, которым разрешена вакцинация, а в Камбодже и на Кубе хотя бы один компонент ввели уже более 90% населения. Но в Сингапуре, который в начале декабря был среди этих государств, доля привитых опустилась до 88%. В число стран, где привиты уже более 80% населения, входят также Бруней, Португалия, Чили, Китай, Мальта, Южная Корея, Катар, Испания, Аргентина, Канада, Дания, Италия, Япония. В России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, провели уже более 73,1 млн полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 77,9 млн раз. При этом уровень коллективного иммунитета к ковиду в стране составляет 60,4%.

По данным гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, сейчас в мире около 20% всех доз вакцины ежедневно используется на бустерные и дополнительные прививки. Он подчеркнул, что отсутствие равенства в доступе к вакцинам в мире "стоило многих жизней". Однако ВОЗ прогнозирует, что в следующем году в мире будет достаточно вакцин от коронавируса, чтобы можно было уже в первом квартале охватить иммунизацией все взрослое население планеты и сделать бустерные прививки людям, входящим в группы риска.

Всего в мире в гражданском обороте сейчас находятся как минимум 15 вакцин от коронавируса, в том числе российские "Спутник V", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак", препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также продукция американских разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.