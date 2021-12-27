Чернышенко: число принятых на IT-специальности в новгородские вузы выросло за четыре года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи Новгородской области в реализации национального проекта "Цифровая экономика" на встрече с губернатором Андреем Никитиным. Вице-премьер обратил внимание на рост интереса к IT-технологиям в регионе, сообщается на официальном сайте правительства РФ по итогам встречи.

"Мы видим, что в регионе стремительно растет интерес к программированию и информационным технологиям. Число первокурсников, принятых на IT-специальности в колледжи и вузы Новгородской области, за последние четыре года выросло почти в два раза. Правительство в целом по всей стране по поручению президента ведет работу по увеличению количества бюджетных мест по этим направлениям. В том числе в рамках программы "Приоритет-2030" в вузах в ближайшие 10 лет планируется создать более 300 новых специальностей. Каждая вторая из них связана с цифровыми технологиями и развитием искусственного интеллекта", - отметил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

Никитин рассказал, что в области конкурс на отдельные цифровые направления составляет 19 человек на место. Появились такие специальности, как "Нейроинтерфейсы", "Разработка компьютерных игр", "Мехатроника и мобильная робототехника". В этом году, по его словам, в области прошло 24 IT-мероприятия, в которых приняли участие 7,5 тыс. человек. Новгородские студенты успешно выступают в чемпионате WorldSkills. В этом году представители региона впервые взяли призовое место в "Цифровом прорыве". Область также вошла в число первых пяти регионов, получивших федеральное финансирование на обучение школьников старше 14 лет программированию.

Развитие туризма

Никитин сообщил, что регион внедряет собственные цифровые проекты и в туристическую отрасль. "С 2020 года мы реализуем пилотный проект со Сбербанком по анализу туристических потоков на основе обезличенных больших данных платежных систем. Аналитика показывает, что даже в 2020 году нам удалось не только удержать свою аудиторию, но и привлечь новых гостей. Этот тренд сохранился и по итогам девяти месяцев 2021 года. Турпоток в регион увеличился сразу на 64% к аналогичному периоду 2019 года", - сказал он. Совместно с победителями конкурса "Цифровой прорыв" в области создано приложение для туристов в дополненной реальности.

Развитие туризма в регионе сфокусировано на формировании туристских кластеров в Великом Новгороде, Старой Руссе и Валдайском районе. Основной акцент сделан на преобразовании общественных пространств и развитии инфраструктуры. Чернышенко отметил, что уникальный туристический потенциал региона позволяет рассчитывать на дальнейшее увеличение туристического потока до 5 млн поездок в год к 2030 году. "Развитию инвестиционной привлекательности региона будет способствовать сотрудничество с "Туризм.РФ". Подписанное соглашение между Новгородской областью и корпорацией нацелено на развитие четырех туристических кластеров: "Старая Русса - город Достоевского", "Валдайский", "Боровичский" и "Любытинский". Совместная работа позволит до 2030 года привлечь в развитие туристической инфраструктуры региона более 120 млрд рублей частных инвестиций", - подчеркнул Чернышенко.

На совещании также обсудили строительство и перспективы развития инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника - Валдай". Планируется, что он будет располагаться на трех площадках: две - в Великом Новгороде, третья - в Валдае. Основными направлениями деятельности центра станут разработка сверхточных программно-аппаратных электронных систем, а также создание биомедицинских диагностических и реабилитационных систем мониторинга, прогноза и поддержки принятия решения, отмечается в сообщении.