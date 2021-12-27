В ЮАР число новых заболевших COVID-19 за сутки упало до менее 4 тыс.

ПРЕТОРИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом составило в ЮАР за последние 24 часа 3 782 человека или почти в шесть раз меньше, чем на пике распространения в стране омикрон-штамма COVID-19 в первой половине текущего месяца. Об этом сообщил в понедельник Национальный институт инфекционных заболеваний на своем сайте.

Наибольшее число новых инфицированных коронавирусом выявлено в провинции Квазулу-Наталь - 1 007. В столичной провинции Гаутенг, которая с началом в ЮАР 25 ноября четвертой волны пандемии COVID-19, за прошедшие сутки коронавирусом заболел 841 человек.

За минувшие 24 часа было сделано 17 230 ПЦР-тестов, доля положительных результатов составила 22%.

С диагнозом COVID-19 в больницы были помещены 150 человек, количество госпитализированных с коронавирусом составляет 8 990. За сутки от осложнений COVID-19 в ЮАР умерли 15 пациентов. Общее число больных, у которых ковид находится в активной фазе, сократилось до 206 тыс.