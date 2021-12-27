Внук де Голля заявил, что сближение с Россией отвечает глубинным интересам Франции

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Париж должен поддерживать тесные связи с Москвой, чтобы вместе защищать общие ценности. Об этом заявил в понедельник журналистам французский экономист Пьер де Голль - внук генерала и бывшего президента Франции Шарля де Голля.

"Крепкая франко-российская дружба родилась не только после общей победы над нацистскими захватчиками во Второй мировой войне, она существует в душе, ею давно пронизан менталитет французов", - сказал он после церемонии вручения послания от президента России Владимира Путина его отцу Филиппу, встречающему 100-летний юбилей.

Внук военачальника выразил мнение, что сближение Парижа и Москвы "позволит реализовать идею генерала де Голля о Европе от Атлантики до Урала", которой его семья по-прежнему хранит верность. "Я думаю, что президент Путин - великий глава государства, великий лидер для своей страны. Я бы хотел, чтобы, несмотря на нынешний кризис, мы смогли пойти в наших отношениях дальше", - сказал он.

По убеждению французского экономиста, "Россия стала одной из нескольких европейских держав, которые лучше других смогли сохранить базовые ценности", особенно традиции семьи и религии. "Я бы хотел, чтобы Франция вместе с Россией оберегала эти ценности. Я искренне хотел бы этого, и это сообщение я передаю от лица моей семьи. Это также послание и самого генерала де Голля, который любил Россию", - сказал он.

О европейской самобытности

Де Голль также выразил мнение, что Франция, как и все остальные страны Евросоюза, не должны идти в фарватере США, которые не заинтересованы в стабильности Европы и преследуют собственные интересы. Он также заметил, что дестабилизация и кризисы приходят в Европу "с другой стороны Атлантического океана". "Я опасаюсь, что Европа 27 государств не сможет достаточно эффективно на это реагировать. Ей следует найти внутренний баланс и остерегаться влияния со стороны людей, которые находятся очень далеко и не понимают [Европу]", - сказал де Голль.

"Я думаю, что Франция должна увеличить свой вес [на международной арене] и вернуться к определенной честности и достоинству в вопросе охраны собственных ценностей", - добавил он.