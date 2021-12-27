{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Вакцинный пропуск во Франции могут ввести уже с 15 января

Как заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, для посещения мест, где предусмотрено наличие такого пропуска, будет необходимо удостоверить факт вакцинации

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Жан Кастекс, ожидает, что закон о введении вакцинного пропуска вступит в силу 15 января. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Для посещения мест, где предусмотрено наличие санитарного пропуска, будет необходимо удостоверить факт вакцинации. Отрицательный тест на коронавирус отныне не будет достаточным основанием", - сказал Кастекс.

Он отметил, что закон о вакционном пропуске, в случае одобрения парламентом, может начать действовать, "уже с 15 января".

Теги
ФранцияПандемия COVID-19Кастекс, Жан
Пандемия COVID-19
Франция сократит до трех месяцев минимальный срок для ревакцинации
Премьер республики Жан Кастекс мотивировал это решение стремительным распространением штамма коронавируса "омикрон"
Читать полностью