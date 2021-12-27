Вакцинный пропуск во Франции могут ввести уже с 15 января

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Жан Кастекс, ожидает, что закон о введении вакцинного пропуска вступит в силу 15 января. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Для посещения мест, где предусмотрено наличие санитарного пропуска, будет необходимо удостоверить факт вакцинации. Отрицательный тест на коронавирус отныне не будет достаточным основанием", - сказал Кастекс.

Он отметил, что закон о вакционном пропуске, в случае одобрения парламентом, может начать действовать, "уже с 15 января".