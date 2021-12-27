Россия направит по линии ООН $10,3 млн на развитие школьного питания в нескольких странах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия в 2021 году внесет до $10,3 млн в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на проекты по развитию школьного питания в Шри-Ланке, Камбодже и Лаосе. Распоряжение правительства России опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Внести в 2021 году за счет средств федерального бюджета добровольный целевой взнос РФ в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере до $10,3 млн на финансирование расходов, связанных с реализацией проектов по развитию устойчивых систем школьного питания, в том числе в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка - в размере $5,5 млрд США, в Королевстве Камбоджа - в размере $2,8 млн, в Лаосской Народно-Демократической Республике - в размере $2 млн", - говорится в распоряжении.

Всемирная продовольственная программа была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1961 года. В настоящее время это крупнейшая гуманитарная организация по оказанию продовольственной помощи жертвам стихийных бедствий, техногенных катастроф и вооруженных конфликтов.