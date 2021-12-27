Франция сократит до трех месяцев минимальный срок для ревакцинации

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Французские власти приняли решение сократить минимальный срок ревакцинации до трех месяцев. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр страны Жан Кастекс.

Ранее минимальный срок, отделявший третью вакцинацию от второй, составлял четыре месяца. Премьер мотивировал это решение стремительным распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

"Начиная со вторника, - отметил глава правительства, - будет достаточно трехмесячной паузы после второй вакцинации, чтобы сделать бустерную прививку".