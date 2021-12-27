Эрмитаж сообщил о продолжении переговоров с РПЦ по поводу гробницы Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Переговоры Государственного Эрмитажа с представителями Русской православной церкви (РПЦ) о возможности передачи серебряной гробницы Александра Невского в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"В связи с возобновлением вопроса о передаче комплекса украшений гробницы Александра Невского в Александро-Невскую лавру, Государственный Эрмитаж сообщает: Эрмитаж продолжает вести переговоры с представителями Русской православной церкви", - говорится в сообщении пресс-службы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал вернуть серебряную раку благоверного князя Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру с соблюдением требований специалистов по обеспечению ее сохранности, сообщила в понедельник пресс-служба предстоятеля РПЦ. Он назвал нахождение гробницы в Зимнем дворце "оскорблением памяти" императрицы Елизаветы Петровны.

Серебряная гробница для хранения и почитания мощей святого Александра Невского в Санкт-Петербурге была изготовлена в XVIII веке по указу императрицы Елизаветы и находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Для изготовления этого памятника было использовано около 1,5 тонны серебра.

Сохранение реликвии

Гробница попала в Эрмитаж в 1920-е годы. Во время кампании по "изъятию церковных ценностей" советским правительством гробница была вскрыта, мощи святого благоверного князя Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма (они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор лавры в 1989 году), а гробницу хотели отправить на переплавку. Руководители Эрмитажа и Русского музея тогда обратились к правительству СССР, объясняя, что надгробие - памятник искусства, первое ювелирное изделие из серебра в России, шедевр. Чтобы спасти реликвию, Эрмитаж взамен отдал в переплавку часть дублетов серебряных монет из своей коллекции.

Представители церкви неоднократно обращались с просьбой отдать гробницу в Александро-Невскую лавру, но, как неоднократно пояснял генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, музейный экспонат не подлежит перемещению.

Эрмитажные мастера ведут реставрацию надгробия, параллельно изготавливаются формы, по которым можно создать копию экспоната. В пресс-службе Эрмитажа уточнили, что реставрация комплекса украшений гробницы Александра Невского продлится еще как минимум два года.