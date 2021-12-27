Виталий Кличко по ошибке поздравил украинцев с 2220 годом

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко во время своего выступления в Киеве оговорился, поздравив украинцев с "наступающим 2220 годом". Этот момент запечатлен на видеозаписи, которую опубликовало в понедельник издание "Страна".

"С хорошим настроением встречаем новый, 2220 год", - сказал он. После этих слов мэр Киева попытался исправиться и сказал: "2222 год".

Кличко не первый раз допускает ошибки в своих выступлениях. В ноябре прошлого года мэр даже издал иллюстрированный сборник своих оговорок, которые стали крылатыми, под названием "Далее будет. Я не молчу". В него вошли 14 известных высказываний Кличко, сделанных во время различных брифингов и официальных мероприятий. По словам мэра, его самая любимая фраза - о "завтрашнем дне", которую он произнес во время выступления в телеэфире у журналиста Савика Шустера в ноябре 2014 года. "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", - сказал тогда Кличко. Именно после этой фразы бывший боксер мгновенно стал героем множества шуток и пародий в интернете.

Мэр отметил, что иногда его оговорки помогают в работе. Так, уже будучи назначенным на пост мэра Киева в 2014 году, Кличко решил рассказать о своих заместителях, но не смог их сосчитать. "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и не могут быть приняты. Почему, не знаю", - посетовал столичный градоначальник. На презентации Кличко рассказал, что это его высказывание дошло до премьер-министра и тот, насмеявшись вдоволь, тут же решил вопрос.

Кличко занимает должность мэра Киева с 5 июня 2014 года.