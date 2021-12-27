Во Франции ожидают, что в январе число заболевших ковидом в сутки может превысить 250 тыс.

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Темпы распространения коронавируса во Франции могут превысить в начале следующего года планку в четверть миллиона новых случаев в сутки. Об этом предупредил в понедельник вечером министр здравоохранения республики Оливье Веран, представляя на встрече с журналистами планы правительства по борьбе с пандемией.

"К началу января мы можем ожидать более 250 тыс. случаев в день". - сказал Веран.

Франция переживает уже пятую волную коронавируса. Так, 25 декабря в стране был зарегистрирован абсолютный антирекорд по числу заражений: в течение суток выявлено более 104,6 тыс. больных.

По словам министра, вакцинация является ключевым средством для преодоления пандемии. При этом он призвал беременных женщин также делать прививки. "Делайте прививку без колебаний, также если вы беременны. Это не только возможно, это рекомендуется", - заметил глава Минздрава.

В стране идет активная кампания по вакцинации населения. По состоянию на 27 декабря полную схему вакцинации прошли более 51,6 млн человек. Бустерную дозу прививки сделали около 22,5 млн человек. Население республики составляет в настоящее время более 67 млн человек.

В понедельник правительство приняло решение сократить предусмотренную паузу между второй дозой и бустерной вакцинацией с четырех до трех месяцев. Минздрав также не исключает возможность введения четвертой дозы вакцины.