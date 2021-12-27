Грета Тунберг считает странным называть президента США лидером в сфере климата

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг считает странным называть американского президента Джо Байдена лидером в сфере усилий по предотвращению изменения климата, поскольку в США реализуют проекты в сфере использования ископаемого топлива. Такое мнение она выразила в интервью журналистам американской газеты The Washington Post , опубликованном в понедельник.

Тунберг был задан вопрос о том, вдохновляет ли ее пример кого-то из мировых лидеров, в том числе Байдена. "Если вы можете назвать его лидером <...>. Я имею в виду, странно, что люди считают Джо Байдена лидером в том, что касается климата, когда вы видите, что делает его администрация, - ответила активистка. - США на самом деле расширяют инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом. Зачем США это делают? На нас - активистов и подростков, которые просто хотят ходить в школу, - не должна ложиться задача привлекать внимание [к происходящему] и информировать людей о том, что мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией".

Тунберг отметила, что недовольна результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. По ее словам, в итоговом документе, участники мероприятия "впервые упомянули" ископаемое топливо. "Это заставляет задуматься о том, что они делали все эти десятилетия, даже не упоминая ископаемое топливо в контексте проблемы, которая в значительной степени вызвана ископаемым топливом", - полагает активистка.

В ноябре делегаты без малого 200 стран, участвовавших в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата согласовали тексты итоговых документов форума. Как говорится в принятом заявлении, страны берут на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива, обеспечивая адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых". Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися сейчас технологиями улавливания и захоронения углекислого газа.

Кроме того, страны также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Эта статья предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Ожесточенные дискуссии по поводу правил ее имплементации велись несколько лет.