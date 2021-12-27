Эстония и Россия провели переговоры по использованию радиочастот

ТАЛЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Представители компетентных ведомств Эстонии и России провели в декабре переговоры, в рамках которых обсудили использование радиочастот. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления по защите прав потребителей и техническому надзору департамента по защите прав потребителей и техническому надзору Эстонии.

Как сообщило ведомство агентству BNS, переговоры прошли с 14 по 16 декабря с помощью видеосвязи.

"Целью встречи была техническая координация использования радиочастот в приграничных районах страны путем заключения соглашений и координационных договоров, которые обеспечат лучшие условия для выстраивания внутригосударственных сетей связи, - указано в сообщении. - Так как радиочастоты распространяются и вне государственных границ, во избежание помех для систем связи соседних стран международная практика требует координации использования частот".

По итогам встречи стороны согласовали поправки к соглашению о координации мобильной связи 3G (1900/2100 МГц), которые позволят лучше внедрять технологии 5G в этой области, указано в сообщении.

"На встрече также обсуждалось несколько других соглашений о мобильной связи, включая будущие полосы частот 5G 700 МГц и 26 ГГц, по которым ожидаются предложения от эстонской стороны, - сообщило ведомство. - Обсуждалась также полоса связи 3,6 ГГц, но в этой связи соседи не достигли договоренности, поскольку технические планы использования этой полосы сильно отличаются".

Также в ходе встречи обсуждался возможный переход на новый стандарт DVB-T2 для цифрового телевидения и другие вопросы. Согласно сообщению, встреча была запланирована еще на 2019 года, но неоднократно откладывалась из-за ограничений в связи с распространением коронавируса.