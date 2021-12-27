Президент Бразилии не намерен прививать дочь от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в понедельник, что не намерен вакцинировать младшую дочь Лауру от коронавирусной инфекции нового типа. Порядок вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет Минздрав страны намерен утвердить 5 января, напомнил политик в ходе трансляции в своем аккаунте в Facebook .

"Мы обсуждаем это с [министром здравоохранения Марселу] Кейрогой. Пятого числа он должен определить порядок того, как должна проводиться вакцинация детей. Надеюсь, что судебная власть не будет вмешиваться. Надеюсь, потому что моя дочь не будет вакцинироваться, и хочу, чтобы все это понимали. Ей 11.", - сказал глава государства, общаясь с прессой.

16 декабря Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило применение детской вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в возрастной группе от 5 до 11 лет. Препарат Comirnaty в детской дозировке не поставлялся в страну, подростков от 12 лет прививают вакциной Pfizer для взрослых. Прежде чем начать вакцинацию детей, Минздрав предлагает провести общественное обсуждение такой иммунизации, итоги которого планируют подвести в начале января 2022 года.

По мнению главы государства, "остается достаточно много сомнений" относительно применения вакцин от коронавируса среди детей.

Ранее Болсонару резко отреагировал на одобрение фармрегулятором препарата Pfizer. В ходе своего еженедельного прямого включения в социальных сетях глава государства отметил, что не имеет никакого отношения к такому решению, и процитировал выдержки из постановления Anvisa, в которых упоминались возможные побочные эффекты иммунизации препаратом Comirnaty. Политик также заявил, что намерен раскрыть имена госслужащих, одобривших первую детскую вакцину от коронавируса.

В ответ на эти слова профсоюз сотрудников Anvisa обвинил бразильского лидера в запугивании работников фармрегулятора и использовании "фашистских методов" давления. В октябре пятерым членам руководства агентства уже поступали письма с угрозой убийства в связи с возможным разрешением прививать от коронавируса детей.