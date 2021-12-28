В СП заявили, что внедрение ЕГИССО не упростило назначение мер поддержки граждан

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Внедрение Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) не упростило процесс назначения мер социальной поддержки граждан, органы соцзащиты по-прежнему получают информацию с помощью межведомственных запросов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном во вторник.

"Предоставление пользователям актуальной и полной информации об основаниях, условиях, способах, формах и фактах назначения МСЗ (мер социальной защиты - прим. ТАСС) система не обеспечивает. Данные системы не позволяют их использовать для оценки необходимости предоставления МСЗ с соблюдением принципов адресности и нуждаемости. Органы социальной защиты населения продолжают получать информацию для такой оценки путем межведомственных запросов в органы и организации, в том числе в ПФР. Внедрение ЕГИССО не упростило процесс назначения МСЗ", - отмечается в документе.

В ходе проверки выяснилось, что загруженные в ЕГИССО сведения не всегда актуальны и зачастую не совпадают с данными о фактически предоставляемых гражданам мерах соцподдержки. По данным ведомства, причинами расхождения данных стали несвоевременная загрузка сведений в ЕГИССО поставщиками информации (федеральными и региональными органы власти, органами местного самоуправления, внебюджетными фондами), технические проблемы в работе самой системы, длительное рассмотрение заявок об ошибках, а также нарушение поставщиками информации утвержденного состава данных, которые должны размещаться в системе. Также, по данным ведомства, в системе отсутствуют сведения о пенсионном обеспечении граждан, проходивших военную и приравненную к ней службу. Это связано с тем, что органы, ответственные за пенсионное обеспечение таких граждан, не зарегистрировались в ЕГИССО в качестве поставщиков информации.

Счетная палата рекомендовала правительству РФ поручить операторам ЕГИССО Минтруду и Пенсионному фонду России (ПФР) заполнить существующие в системе пробелы и устранить причины технических ошибок, а также обратить особое внимание на недостатки в работе электронного сервиса "Социальный калькулятор" на сайте ЕГИССО.

"Идея создания калькулятора состояла в том, чтобы человек, заведя свои данные в личном кабинете, мог увидеть все меры, которые ему положены, и суммы, которые он должен получать от государства. Однако верить тому, что выдает калькулятор, к сожалению, не приходится из-за постоянных сбоев и несоответствия данных с тем, что есть на самом деле", - пояснил аудитор Сергей Штогрин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

О системе

ЕГИССО действует с 1 января 2018 года. Система призвана аккумулировать информацию о положенных гражданам мерах социальной поддержки, а также помогать органам власти получать сведения, необходимые для предоставления этих мер.