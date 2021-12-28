Кипр изменил эпидемический статус трех стран и оставил Россию в красной зоне

НИКОСИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Республики Кипр изменило эпидемический статус трех государств, оставив при этом РФ в красной категории, откуда для приезда на средиземноморский остров требуется проходить молекулярные диагностические тесты как в стране вылета, так и в кипрском аэропорту. Об этом свидетельствует новый реестр деления стран на эпидемические категории, опубликованный в понедельник отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава и рассчитанный на период с 30 декабря 2021 по 5 января 2022 года.

В приведенном перечне Новая Зеландия получила более высокий статус, перейдя из оранжевой категории, странам из которой необходимо приезжать со справкой о ПЦР-тесте, пройденным в течение 72 часов перед отправкой авиарейса на Кипр, в наивысшую зеленую, при которой не требуется сдавать диагностические анализы в стране вылета. Кроме того, кипрские власти понизили статусы Объединенных Арабских Эмиратов, которые перешли из зеленой зоны в оранжевую, и Канады, сменившей оранжевую категорию на красную.

Россия в период с 30 декабря по 5 января продолжит оставаться в красной зоне, где она неизменно находится с мая нынешнего года.

После произведенных изменений в красной категории остаются 49 стран, в оранжевой - 11, в зеленой - пять государств. Необходимо отметить, что дополнительные меры, введенные на острове с целью борьбы с угрозой дальнейшего распространения омикрон-штамма коронавируса и предусматривающие обязательное прохождение ПЦР-теста абсолютно всеми авиапассажирами, прибывшими в кипрские аэропорты из других стран, теперь фактически уравнивают оранжевую зону с красной, так как пассажирам и из той, и из другой надлежит проходить обязательный молекулярный анализ в стране прилета, причем за свой счет. Цены на диагностические услуги в двух воздушных гаванях острова отличаются: в аэропорту Ларнаки ПЦР-тест стоит 15 евро, а в воздушных воротах Пафоса - 19.

Все изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны власти острова производят на основании решений Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных государств - в соответствии с оценкой, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.