Представитель омбудсмена заявила, что Саакашвили упал в обморок, узнав о переводе в тюрьму

ТБИЛИСИ, 28 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание, когда узнал, что его планируют доставить из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму. Об этом во вторник сообщила журналистам представитель омбудсмена Анна Джаниашвили после посещения бывшего грузинского лидера в медучреждении.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария отправила своего представителя в военный госпиталь после того, как родные и близкие Саакашвили в понедельник вечером стали заявлять, что их не пускают к бывшему президенту и этот запрет вероятно связан с тем, что его планируют перевести обратно в тюрьму.

"Сегодня я навестила Михаила Саакашвили. Он мне сообщил, что вечером к нему пришли люди и сообщили, что планировали вывезти его из госпиталя, из-за чего он оказал сопротивление, после чего ничего не помнит. После того как он пришел в себя, ему сказали, что больше не собираются его никуда перевозить", - сказала Джаниашвили.

Экс-президент вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший грузинский лидер объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября. На данный момент Саакашвили не голодает и проходит курс лечения в военном госпитале города Гори.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Еще два дела - о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате госсредств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) - находятся на стадии рассмотрения в суде.