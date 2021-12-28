Вильфанд предупредил москвичей о теплой новогодней ночи

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Предпраздничное 31 декабря и 1 января будут теплыми в Москве. Температура ночью не будет опускаться ниже 10 градусов мороза, а днем - ниже 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу начнет понижаться давление. Будет ощущаться приближение ложбины низкого давления. Температура ночью будет 6-10 градусов мороза, а днем - 2-7 градусов мороза. Такой температурный фон на два градуса выше нормы", - рассказал Вильфанд. По его словам, 31 декабря москвичей ожидает небольшой снег.

В новогоднюю ночь умеренно теплая погода в Москве сохранится. "Первого числа еще потеплеет. Ветер будет южной четверти, а температура ночью будет минус 5-10 градусов, днем - минус 1-6 градусов. Умеренный снежок по-прежнему прогнозируется", - отметил метеоролог.

Атмосферное давление в первый день 2022 года будет достаточно низким - 735-740 мм рт. ст. Нормой является 748 мм рт. ст.