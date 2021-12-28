На Камчатке задержали вылеты 11 рейсов, в том числе межрегиональных

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Одиннадцать рейсов из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.

Задержаны рейсы в Анадырь, Тигиль, Усть-Хайрюзово, Усть-Камчатск, Никольское, Соболево, Палану, Магадан, Южно-Сахалинск, Тиличики и Оссору. Некоторые рейсы задерживаются с понедельника.

В ночь на понедельник на Камчатку обрушился мощный циклон. Он принес на полуостров метель и ветер порывами до 17 м/с. Были отменены занятия в школах, развернуты пункты обогрева для водителей, наблюдались заторы на дорогах. Последствия удара стихии в краевой столице полуострова подрядчики устраняют в несколько смен. В настоящий момент влияние циклона на погоду в крае ослабевает.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.