Более 40% россиян убеждены, что 2021 год сделал их счастливее

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Почти половина россиян (42%) считают, что уходящий год сделал их счастливее. У большинства это связано с радостными моментами в семейной жизни, об этом свидетельствуют результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Медиахолдинг Rambler&Co узнал, как уходящий год оценивают российские интернет-пользователи и на что надеются в следующем. Почти половина опрошенных россиян (42%) считают, что 2021 сделал их счастливее. Остальные затруднились утвердительно ответить на вопрос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что респонденты, которые оценили год положительно, назвали причины такого отношения. 40% опрошенных пережили радостные моменты со своей семьей, у 19% - повысился уровень жизни, у 15% - исполнилась мечта, 13% - чувствуют удовлетворенность прошедшим годом в связи с крупным имущественным приобретением, 8% - поднялись выше по карьерной лестнице, у 5% - случилась судьбоносная, по их мнению, встреча.

"А самым лучшим месяцем в году россияне считают август - 12%. За ним следует июль (11%), сентябрь и декабрь (по 10%). Остальные месяцы набрали совокупно менее 10% голосов", - отмечают исследователи.

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 17 по 27 декабря 2021 года, охват составил более 2 миллионов русскоязычных пользователей из 100 городов мира (20% участников пришлась на Москву и Санкт-Петербург).