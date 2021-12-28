Директор "Аквариума" заявил, что флейтиста группы не пустили в РФ по техническим причинам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Флейтиста группы "Аквариум" ирландца Брайана Финнегана не пустили в Россию по "техническим" причинам, это произошло 26 декабря в аэропорту "Шереметьево", сообщил ТАСС во вторник директор коллектива Максим Ланде. Вместе с тем он отметил, что музыкант не имеет запрета на въезд в РФ и сможет приезжать на следующие концерты.

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что Финнегана не пустили в Россию, когда он вернулся из-за границы вместе с группой, о чем лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков рассказал на концерте в Москве.

"Да, его развернули, но причины сугубо "технические", ничего личного или каких-либо другого характера причин", - сказал Ланде, уточнив, что речь идет о произошедшем 26 декабря в столичном аэропорту Шереметьево. "Но улететь обратно домой получилось только утром - рейсов обратных раньше утра не было", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Финнеган приезжать для выступления на следующих концертах "Аквариума", собеседник отметил, что "он может приезжать - запрета на въезд как такового для него нет". "В этот раз просто не были учтены некоторые особенности бюрократии, которые в следующий могут быть учтены", - добавил он.

Брайан Финнеган считается одним из ведущих исполнителей ирландской музыки. В 1996 году основал группу Flook!, с которой играл 13 лет. Его сотрудничество с "Аквариумом" продолжается с 2008 года.