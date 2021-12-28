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"Дальневосточный гектар"

На Сахалине началось строительство сетей для энергоснабжения "дальневосточных гектаров"

Новый населенный пункт Подорожка будет подключен к электрическим сетям, реализация данного проекта также повысит электроснабжение существующих потребителей

ТАСС, 28 декабря. Компания "Сахалинэнерго" (входит в группу "Русгидро") начала строительство инфраструктуры для подключения нового населенного пункта на "дальневосточных гектарах" в Корсаковском районе региона, сообщила во вторник пресс-служба компании.

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"Реализация проекта позволит подключить к электрическим сетям новый населенный пункт Подорожка, а также повысит электроснабжение существующих потребителей. Подорожка, возникшая на базе агломерации "дальневосточных гектаров", расположена вдоль дороги Лиственничное - Охотское около реки с одноименным названием", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для подключения населенного пункта к электросетям администрация Корсаковского городского округа подала в "Сахалинэнерго" коллективную заявку суммарной мощностью 4,5 МВт. Энергетикам предстоит построить линию электропередачи от подстанции "Радиоцентр" до новой подстанции "Охотская", еще шесть ЛЭП планируется реконструировать. На них будут частично заменены опоры, арматура и изоляция, провод заменят на антигололедный. На опорах ЛЭП также установят птицезащитные устройства.

"Дальневосточный гектар" - это земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам РФ в безвозмездное пользование при соблюдении ряда условий. С 1 августа 2021 года действие программы было расширено на сухопутную территорию российской Арктической зоны. Кроме того, также с 1 августа граждане, которые успешно освоили и оформили в собственность или аренду ранее предоставленные им земли, могут подать заявку на получение дополнительного участка площадью не более одного гектара.

Теги
Россия"Дальневосточный гектар"Сахалинская область
"Дальневосточный гектар"
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