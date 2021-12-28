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Новый год и Рождество

Каждый десятый россиянин планирует взять отпуск после новогодних праздников

Половина из них хотят отдохнуть в более спокойной атмосфере, отмечается в опросе сервиса "Работа.ру"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Только каждый десятый россиянин (9%) планирует продлевать новогодние каникулы с помощью отпуска. При этом половина из тех, кто возьмет отпуск, хотят просто отдохнуть в более спокойной атмосфере, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"Всего 9% опрошенных рассказали, что решили продлить новогодние праздники с помощью отпуска. Половина (50%) из тех, кто возьмет отпуск после новогодних праздников, хотят просто отдохнуть в более спокойной атмосфере, 37% опрошенных отметили, что планируют в отпускные дни продолжить встречи с друзьями и родственниками", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что 14% рассказали, что уедут в отпуск в другой город или страну, а 13% планируют продлить обучение или повышение квалификации. В варианте "Другое" 8% отметили, что просто не хотят возвращаться к работе так быстро.

Исследование проводилось в декабре текущего года во всех округах России. В нем приняли участие свыше 7 000 человек старше 18 лет.

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