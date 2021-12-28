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СМИ: в Японии выдали ордер на арест гражданина КНР в связи с атаками хакеров

Стажер с целью получения нелегального доступа к программному обеспечению создал в Японии в 2016 году подложную фирму, отмечает телеканал NHK

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Главное полицейское управление Японии получило ордер на арест бывшего китайского стажера, который, как утверждают власти, в сотрудничестве с хакерами пытался получить доступ к программному обеспечению, защищающему компьютеры от нелегального проникновения. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

По его данным, указанное программное обеспечение предоставляется только узкому кругу местных компаний. Стажер с целью получения нелегального доступа создал в Японии в 2016 году подложную фирму, однако был разоблачен. Он был допрошен следственными органами, но сумел покинуть страну. Сейчас полиция намерена объявить его в международный розыск через Интерпол по подозрению в мошенничестве.

Это дело связано с деятельностью китайских хакеров, которые, как утверждается, в 2016 году проникли в системы более 200 японских исследовательских институтов и компаний. Среди пострадавших было Японское агентство аэрокосмических исследований. В ходе расследования выяснилось, что сервер, с которого осуществили атаку, был арендован и находился в Японии. Полиция считает, что хакеры входили в структуры китайских вооруженных сил.

В Японии ежегодно фиксируется более 4 тыс. попыток незаконного проникновения в различные компьютерные сети и системы. В частности, жертвами злоумышленников в последние годы становились такие крупные корпорации, как NEC и Mitsubishi Electric.

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ЯпонияКитай
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