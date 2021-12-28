Более 45% россиян прошли вакцинацию от гриппа

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 67,05 млн россиян, или 45,9% от численности населения РФ, сделали в этом сезоне прививку от гриппа, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"По состоянию на 24 декабря текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 67,05 млн человек, что составляет 45,9% от численности населения страны", - говорится в публикации.

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 58 субъектах Российской Федерации, преимущественно среди взрослых. В целом на территории страны заболеваемость зарегистрирована на уровне предыдущих двух недель. На прошедшей неделе заболеваемость в основном обусловлена вирусами гриппа типа А и респираторными вирусами негриппозной этиологии, указывается в публикации.