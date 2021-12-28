На Камчатке появится дорожная инфраструктура на "дальневосточных гектарах" в 2022 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Дорожная инфраструктура к трем агломерациям "дальневосточных гектаров" появится на Камчатке в 2022 году в живописном районе полуострова, сообщила ТАСС главный специалист Министерства имущественных земельных отношений Камчатского края Мария Луговенко.

"Планируется, что дорожная инфраструктура в 2022 году будет проведена в первую очередь к агломерациям гектаров на Камчатке в районе Сухой речки, близ поселка Вулканного и в Раздольненском сельском поселении, которые расположены на территории Елизовского района", - сказала Луговенко.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал Камчатку "отличным местом для запуска интересных проектов, в том числе на территории "дальневосточных гектаров". Получатели земли строят на выбранных участках туристические объекты, этнокультурные центры, занимаются сельским хозяйством и животноводством. В настоящий момент в Камчатском крае подано более пяти тысяч заявлений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование по программе "Дальневосточный гектар", и большинство из них нуждается в строительстве прилегающей инфраструктуры.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, она стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.