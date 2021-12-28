В Хабаровском крае погасили долги по зарплате перед 52 работниками лесничества

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Задолженность по зарплате погасили перед работниками лесничества в Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Прокуратура района имени Лазо Хабаровского края провела проверку соблюдения краевым государственным специализированным автономным учреждением "Мухенское лесное хозяйство" трудовых прав работников. <...> По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность перед работниками лесничества полностью погашена, к дисциплинарной ответственности привлечен главный бухгалтер учреждения", - говорится в сообщении.

Задолженность на предприятии образовалась за сентябрь - ноябрь 2021 года. Деньги в размере 3,7 млн рублей не выплатили 52 работникам. Прокурор района внес руководителю лесничества представление, объявил предостережение. В отношении учреждения возбудили дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата в установленный срок заработной платы").