Синоптики пообещали морозы до минус 40 в Приморье на новогодних каникулах

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Небольшой снег может пройти в Приморье на новогодних каникулах в начале января, температура воздуха с учетом влажности и ветра может опуститься до 40 градусов мороза, сообщила во вторник пресс-служба Примгидромета.

По данным синоптиков, до 22 декабря широтно-ориентированная высотная фронтальная зона располагалась севернее Амура и блокировала вторжение холодных воздушных масс с арктического севера далеко на юг. При этом кратковременные периоды похолоданий быстро сменялись более длительными периодами потеплений. Начиная с третьей декады декабря фронтальная зона стала перемещаться с севера на юг и в субботу, 25 декабря, оказалась над акваторией Японского моря, теперь она не блокирует холодные воздушные массы, и в Приморье чаще стали поступать порции арктического холода.

"Теперь продолжительность и интенсивность похолоданий выросла, а потеплений - минимизировалась. Такая картина будет наблюдаться как минимум на протяжении всей первой декады января. При этом эффективная температура (с учетом влажности и силы ветра) зачастую будет ощущаться как -35...-40 градусов на севере края и как -25...-30 градусов на юге. При прохождении малоактивных атмосферных фронтов в Приморье может наблюдаться небольшой снег 2 и 5 января", - сообщил глава Примгидромета Борис Кубай, которого процитировала пресс-служба.

Ранее пресс-служба Примгидромета сообщила, что в новогоднюю ночь в Приморье будет умеренно морозно и практически без осадков, за исключением севера края, где местами может наблюдаться слабый снег.

Во вторник, по данным синоптиков, в разных районах Приморья температура воздуха составляет от 7 до 18 градусов мороза, скорость ветра 6-11 м/с.