В Гидрометцентре предупредили, что январь в Москве начнется с потепления и оттепели

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Заметное потепление ожидает москвичей в выходные дни. Температура в первый день 2022 года будет выше нормы на четыре градуса, а со 2 января начнется оттепель, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение рабочей недели в Москве температура будет ниже нормы. Будет такая прохладная, но комфортная погода. Почему комфортная? Существенного ветра не будет, температура во вторник прогнозируется на два градуса ниже нормы, в среду и четверг - примерно на четыре градуса ниже нормы. Но к выходным температура будет заметно повышаться. 1 января температура будет уже на четыре градуса выше нормы. Прогнозируется 1-6 градусов мороза", - сообщил он.

По словам Вильфанда, предварительные расчеты говорят о том, что 2 января в Москве уже начнется оттепель - температура днем будет около нуля градусов.