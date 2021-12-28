"Ъ": казаков предлагают привлекать к природоохранной деятельности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным организациям предусмотреть возможность принятия представителей реестровых казачьих обществ на вакантные должности. Казаков поручено привлекать к природоохранной деятельности, экологической безопасности и охране лесов, заключая с ними гражданско-правовые договоры, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.

Привлекать казаков в основном планируется к рейдовым мероприятиям и при ЧС. Также предполагается рассмотреть включение дополнительных мероприятий в программы нацпроекта "Экология" по привлечению казачества к природоохранной детальности с финансированием из федерального бюджета, сообщает газета со ссылкой на документ.

"В системе министерства есть вакантные должности, которые могли бы занять казаки,- 6137 вакансий. <...> Обеспечивать экологическую безопасность на особо охраняемых природных территориях казаки смогут после заключения соглашений между реестровыми казачьими обществами и администрацией ООПТ (особо охраняемых природных территорий)", - подтвердили информацию издания о привлечении казаков к природоохранной деятельности в пресс-службе Минприроды. Там добавили, что уже восемь территорий готовы к этому. Для новых сотрудников будет организовано обучение на базе ведомственных образовательных центров.

Сейчас войсковые казачьи общества на безвозмездной основе помогают регионам в охране и воспроизводстве лесов и участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок мусора в Калмыкии, Ростовской, Саратовской и других областях, отметили "Коммерсанту" в Минприроды.

"Зарплаты лесников очень маленькие. Вот и родилась идея заключать с казаками договоры на год", - рассказал газете федеральный чиновник, знакомый с ходом реализации политики в отношении казачьих сообществ. Он добавил, что такая практика уже опробована, сейчас идет речь о ее масштабировании, а главный проект в этой сфере - создание казачьих батальонов в Росгвардии. Первый из таких батальонов может появиться в 2022 году и будет находиться в СКФО, уточнил собеседник издания.

Сейчас во всех 12 реестровых войсковых казачьих обществах несут государственную или иную службу более 30 тысяч казаков. Из них более 15 тысяч охраняют общественный порядок, более 1,2 тыс. - государственные границы, еще 4,2 тыс. задействованы в природоохранных мероприятиях, а почти 10 тысяч- в ликвидации ЧС, рассказал газете атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. "Совместные наряды казаков и полиции по охране правопорядка завоевали доверие со стороны жителей населенных пунктов. Уверен, что и впредь несение государственной службы для казаков будет престижным занятием, а число задействованных в ней увеличится", - заметил он.

Стратегия развития российского казачества

С 2021 года начала действовать новая стратегия развития российского казачества до 2030 года, которая отнесена к документам стратегического планирования в сфере национальной безопасности. Правительством РФ также утвержден план реализации мероприятий в рамках этой стратегии, контроль за их исполнением осуществляет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

В настоящее время на территории РФ зарегистрировано свыше 2,6 тыс. казачьих обществ, в которых состоят более 170 тыс. человек.