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Пандемия COVID-19

В Канаде обновлен антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки

Зафиксирован 21 001 случай заболевания

ОТТАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Очередной антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки обновлен в понедельник в Канаде. По данным Минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксирован 21 001 случай заболевания.

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Предыдущий максимум был установлен 23 декабря - 20,7 тыс.

Причиной столь значительного роста числа инфицированных стало стремительное распространение в Канаде омикрон-штамма коронавируса. Общее число инфицированных жителей страны превышает 168,4 тыс. Канадские регионы в понедельник сообщили о 22 летальных исходах, связанных с COVID-19.

В связи с распространением омикрон-штамма власти канадских регионов серьезно ужесточили карантинные ограничения. Как правило, они касаются снижения на 50% вместимости ресторанов, спортзалов, культурно-развлекательных учреждений и спортивных сооружений. Многих госслужащих и сотрудников частных компаний перевели на удаленный режим работы.

На прошлой неделе власти Канады объявили, что возобновляют программы финансовой помощи тем гражданам, которые из-за этих ограничений вынуждены временно оставаться без работы и не получают достаточной прибыли от своих предприятий малого бизнеса.

Теги
КанадаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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