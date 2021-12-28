В Москве ожидаются облачная погода и гололедица 28 декабря

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус восьми градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 6-8 градусов мороза. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 10 - минус 5 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 17 градусов.