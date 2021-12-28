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Новый год и Рождество - 2021

Жителям Якутска пообещали холодную новогодняя ночь

Температура воздуха опустится до минус 47 градусов

ЯКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Температура в новогоднюю ночь в столице Якутии ожидается на уровне минус 45-47 градусов. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

"Новогодняя ночь будет холодная, минус 45-47 градусов в Якутске. Немного теплее будет по западным районам, там градусов на десять будет теплее. Везде, по всей территории [будет] холодно", - сказал Маршалик.

В Якутске днем во вторник температура составляет 46-48 градусов мороза. Управление образования города сообщило, что из-за низких температур отправлены на дистанционное обучение ученики с первого по восьмой классы. Аэропорт Якутска работает по фактической погоде, наблюдается плотный туман.

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РоссияЯкутияНовый год и Рождество - 2021
Пандемия COVID-19
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