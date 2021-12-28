На Камчатке спасатели вытащили из кальдеры вулкана вездеход с людьми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Камчатские спасатели оказали помощь застрявшим в кальдере вулкана Горелый пятерым пассажирам вездехода, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

"Пять человек на вездеходе двигались к месту работы, однако до пункта назначения они не добрались: техника увязла в снегу. <...> Ситуацию усугубляло то, что люди к тому моменту уже начали замерзать, а с собой у них не было продуктов питания. Было принято решение привлечь к поисково-спасательной операции сотрудников сразу двух подразделений <...>. Кроме того, была задействована специализированная техника: аварийно-спасательная машина, тягач, снегоходы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательную операцию значительно осложнял подошедший к берегам Камчатки циклон, однако спасателям удалось пробиться к месту, где находились люди. Утром во вторник все они были доставлены к месту своей работы. Медицинская помощь никому не потребовалась.