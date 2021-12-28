На Чукотке расселили почти 3,5 тыс. кв. метров аварийного жилья в 2021 гоуд

ТАСС, 28 декабря. Почти 3,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в том числе в удаленных северных населенных пунктах края, расселено на Чукотке в 2021 году в рамках выполнения профильных госпрограмм, сообщил ТАСС председатель комитета по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной политики Чукотского АО Алексей Медведев.

"В этом году из аварийного жилфонда удалось переселить людей, проживающих на 3 490 кв. метрах жилья. Новоселье справляли в селах Анюйск, Лаврентия, Усть-Белая. Всего с 2019 года жилищные условия улучшили более 230 жителей округа в рамках реализации федеральных и региональных программ по расселению аварийного жилья", - сказал Медведев.

Он добавил, что уже заключены контракты с застройщиками на приобретение более 8,3 тыс. квадратных метров жилья в селах Снежное, Нешкан, Уэлен, Сиреники, Анююйск для расселения аварийного жилфонда в 2022-2023 годах. При этом темпы строительства жилья на Чукотке остаются одними из самых низких в ДФО из-за удаленности региона, сложной логистики и арктических климатических условий.

В ходе пресс-конференции с журналистами 23 декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что программа по расселению ветхого и аварийного жилья с софинансированием федерального бюджета будет продолжена. "Мы должны вытащить людей из трущоб, где они проживают", - сказал президент.