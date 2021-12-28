В зоопарке США родился детеныш вымирающего вида орангутана

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Детеныш находящегося под угрозой исчезновения суматранского орангутана появился на свет в зоопарке города Новый Орлеан (штат Луизиана) в канун Рождества по григорианскому календарю. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill.

Мать детеныша Менари должна была родить близнецов, но один из них умер еще в ее утробе. У орангутанов очень редко рождаются близнецы, это "по своей природе связано с высоким риском", пояснили в зоопарке. По словам старшего ветеринара учреждения Боба Маклина, беременность орангутанов "сопряжена со многими рисками, особенно для тех из них, кто впервые стал матерью". Он пояснил, что родившийся детеныш появился на свет без каких-либо проблем. Затем Менари попыталась родить самостоятельно второго, но у нее это не получилось, после чего ей начали оказывать помощь специалисты. После того, как Менари дали наркоз, ветеринары определили, что второй детеныш уже мертв.

"Мы благодарны за возможность внести свой вклад в сохранение этого находящегося под угрозой исчезновения вида, и я невероятно горжусь нашими ветеринарами, - отметил руководитель зоопарка Рон Форман. - Группа орангутанов в зоопарке служит послами своего вида, рассказывая гостям о бедственном положении суматранских орангутанов в дикой природе из-за конфликта между человеком и дикими животными".

В дикой природе обитает менее 14 тыс. суматранских орангутанов, и их численность продолжает сокращаться.