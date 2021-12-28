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В Краснодаре восстановили теплоснабжение в домах более 40 тыс. жителей

Ремонтные работы завершились

ТАСС, 28 декабря. Аварийные бригады в Краснодаре восстановили теплоснабжение более 220 многоквартирных домов, которое было нарушено из-за утечки на магистральном теплопроводе. Об этом во вторник сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По информации на 06:00 28 декабря 2021 года ремонтно-восстановительные работы на магистральном теплопроводе завершены, теплоноситель подается в систему теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Авария произошла в понедельник из-за износа теплопровода. Под отключение попали более 220 многоквартирных домов с населением более 40 тыс. жителей и социально-значимые объекты.

По информации синоптиков, ночью во вторник в Краснодаре было плюс два градуса.

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