Небольшой снег и повышенное атмосферное давление ожидают москвичей 28 декабря

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Небольшой снег, облачность и повышенное атмосферное давление ожидают жителей Москвы и Подмосковья во вторник, 28 декабря. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. В регионе облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, максимальная температура воздуха - минус 8-10 градусов, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов мороза. Ветер юго-западный, слабый от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление немного повысится, барометры покажут 753 мм ртутного столба, что выше нормы", - сообщил Леус.

Нормой в Москве считается 746-748 мм ртутного столба, в зависимости от района города, уточнил синоптик.