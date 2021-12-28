{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небольшой снег и повышенное атмосферное давление ожидают москвичей 28 декабря

Максимальная температура воздуха - минус 10 градусов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Небольшой снег, облачность и повышенное атмосферное давление ожидают жителей Москвы и Подмосковья во вторник, 28 декабря. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. В регионе облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, максимальная температура воздуха - минус 8-10 градусов, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов мороза. Ветер юго-западный, слабый от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление немного повысится, барометры покажут 753 мм ртутного столба, что выше нормы", - сообщил Леус.

Нормой в Москве считается 746-748 мм ртутного столба, в зависимости от района города, уточнил синоптик.

Теги
Россия
СМИ: правительство Японии приняло программу борьбы с одиночеством
Власти страны также планируют провести перепись населения, чтобы узнать точное число одиноких людей и оказать им помощь
Читать полностью