Губернатор Приамурья сообщил о возвращении четверти уехавших из региона жителей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Четверть жителей Приамурья, принявших решение переехать из региона в 2021 году, изменили решение и вернулись обратно. Об этом во вторник сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов во время итогового выступления.

"Тенденция оттока населения характерна для подавляющего большинства регионов Российской Федерации. За восемь месяцев текущего года миграционный отток в Амурской области составил 1 174 человека, около четверти уехавших возвращаются обратно. Но этого, конечно, недостаточно. Наша стратегическая цель - изменить ситуацию", - сказал Орлов.

Он отметил, что Амурская область становится привлекательной, в частности, за счет привлечения крупных инвестиций, развития масштабных инфраструктурных проектов. "Государство прилагает большие усилия по развитию Дальнего Востока, этот вопрос стоит на контроле президента РФ", - сказал Орлов.

По данным Амурстата, в 2020 году миграционный отток только в январе - мае составил 1 236 человек.