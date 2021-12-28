Эксперт: мошенники используют аккаунты портала "Госуслуги" для оформления займов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде зафиксировал действия мошенников с аккаунтами пользователей портала "Госуслуги", где они получили цифровые копии документов, а затем взяли займы. Об этом ТАСС рассказала директор Центра Людмила Куровская.

В октябре в Центр обратился гражданин, который узнал, что на его имя оформлены займы.

Преступники от имени пострадавшего попросили оператора мобильной связи временно отключить его мобильный номер от сети. В течение часа, когда связи не было, мошенники получили доступ к его учетной записи на портале "Госуслуги" и скопировали его персональные данные. Они сделали поддельную цифровую копию паспорта с личными сведениями потерпевшего и фотографией преступника. Затем вместе с этой "страницей паспорта" направили запросы на оформление кредитов в 7 микрофинансовых компаний и, увы, получили деньги", - сообщила собеседник ТАСС.

Потерпевший узнал, что на его имя выданы кредиты после звонков сотрудников микрофинансовых компаний, которые требовали вернуть деньги с процентами. "Заявитель зашел на "Госуслуги", чтобы запросить справки из бюро кредитных историй, где узнал о существовании долгов", - отметила она. По ее словам, в истории посещений были замечены чужие устройства, что говорило о взломе аккаунта. Эксперты Центра подготовили от имени потерпевшего заявления о недействительности договоров займа, которые отправили в микрофинансовые компании. Несколько организаций аннулировали мошеннические сделки и задолженность заявителя. Две организации продолжают исполнять условия договора и начисляют проценты. "Наши юристы составили и направили в суд иск к этим компаниям о признании договоров займа недействительными и взыскании морального вреда. Иск принят, судебное заседание состоится в январе", - сообщила Куровская.

О статистике

С сентября в Центр поступило 309 жалоб. "Обращаются граждане всех возрастов. Но, безусловно, самые беззащитные - люди старшего поколения, которые чаще всего становятся жертвами мошенников. Что, несомненно, отражает алчность и беспринципность преступников", - отметила собеседник ТАСС.

Больше всего жалоб поступило на мошенничества из-за утечки персональных данных. Это не только оформление незаконных кредитных договоров. Злоумышленники, по словам Куровской, могут звонить на мобильный, обращаться по имени пострадавшего и вводить в заблуждение, придумывая сценарии с "фатальными ситуациями" у близких родственников или попытками списания денежных средств с банковских счетов. По ее словам, преступники умело играют роль банковских работников или сотрудников МВД. Их поведение вызывает доверие, и гражданин добровольно, без каких-либо сомнений, перечисляет деньги на счет аферистов.

Как следует из публичного отчета Центра за 2021 год (есть в распоряжении ТАСС), 50% полученных обращений связаны с мошенничеством в цифровой среде с использованием персональных данных, в том числе оформлением кредитных договоров без ведома заявителя, активацией "серых" SIM-карт, фишингом и передаче паспортных данных неизвестным лицам. В девяти из десяти случаев мошенники звонят, чтобы сообщить гражданам якобы об угрозе денежным средствам на счете или о совершении банковской операции от имени клиента. 10% жалоб - это утечка персональных данных при их обработке. 5% связаны с защитой чести, достоинства, деловой репутации в Интернете, еще 5% - с неправомерной обработкой персональных данных несовершеннолетних, в том числе в образовательных учреждениях.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде начал работу в сентябре текущего года. Это самостоятельное структурное подразделение федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр", подведомственного Роскомнадзору.