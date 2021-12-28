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Расследование ЧП на шахте "Листвяжная"

Памятник погибшим на шахте "Листвяжная" установят в Кузбассе

Место его установки власти региона выберут вместе с родственниками жертв ЧП

КЕМЕРОВО, 28 декабря. /ТАСС/. Памятник 46 шахтерам и пяти горноспасателям, которые погибли в результате ЧП на шахте "Листвяжная" 25 ноября, установят в Кузбассе. Его место определят по согласованию с родственниками погибших, сообщил во вторник на первом заседании регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда губернатор Сергей Цивилев.

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"Мы будем ставить памятник погибшим на шахте "Листвяжная". Я встретился со всеми родственниками погибших, со многими не по одному разу. Назначил следующую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник", - сказал Цивилев.

Глава региона также напомнил, что семьям погибших продолжат оказывать всю необходимую помощь, в том числе детей будут сопровождать на всех этапах получения образования. Семьи уже получили компенсационные выплаты из бюджетов всех уровней, а также от предприятия. Решаются вопросы обеспечения семей жильем.

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РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичРасследование ЧП на шахте "Листвяжная"
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