Памятник погибшим на шахте "Листвяжная" установят в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 28 декабря. /ТАСС/. Памятник 46 шахтерам и пяти горноспасателям, которые погибли в результате ЧП на шахте "Листвяжная" 25 ноября, установят в Кузбассе. Его место определят по согласованию с родственниками погибших, сообщил во вторник на первом заседании регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда губернатор Сергей Цивилев.

"Мы будем ставить памятник погибшим на шахте "Листвяжная". Я встретился со всеми родственниками погибших, со многими не по одному разу. Назначил следующую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник", - сказал Цивилев.

Глава региона также напомнил, что семьям погибших продолжат оказывать всю необходимую помощь, в том числе детей будут сопровождать на всех этапах получения образования. Семьи уже получили компенсационные выплаты из бюджетов всех уровней, а также от предприятия. Решаются вопросы обеспечения семей жильем.