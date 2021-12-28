СМИ: правительство Японии приняло программу борьбы с одиночеством

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии приняло во вторник программу, направленную на смягчение проблем человеческого одиночества и предусматривающую создание круглосуточной системы консультаций по таким вопросам. Предполагается формировать различные площадки, где одинокие люди могли бы постепенно втягиваться в общение и получать возможность трудоустройства, сообщило национальное общественное телевидение.

По его данным, правительство Японии намерено провести общенациональную перепись, призванную выявить точное число одиноких граждан с целью оказания им помощи. В канцелярии главы кабмина сформирован отдельный секретариат по этой проблеме. В феврале был учрежден пост министра по делам одиноких жителей, который сейчас по совместительству занимает министр по проблемам низкой рождаемости Сэйко Нода.

С одиночеством тесно связана проблема самоубийств, число которых в Японии в 2020 году выросло впервые за последние 11 лет. В прошлом году в стране покончили с собой более 21 тыс. человек - на 912 больше, чем в предыдущем году. В 2019 году в стране было отмечено самое незначительное число самоубийств за все время ведения такой статистики с 1978 года. Их количество сокращалось десять лет подряд, однако вспышка коронавируса прервала эту позитивную тенденцию.