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"Мир-19" и "Спутник М" включили в методические рекомендации по лечению ковида

В раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" внесена информации об "омикроне"
© Константин Андреев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минздрав России выпустил 14-ю версию временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В частности, в документ включены препарат "Мир-19" и вакцина для подростков с 12 лет "Спутник М", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ведомства.

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"В раздел "Этиотропное лечение", в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах, таких как молнупиравир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная] (торговое название - "Мир-19") и нирматрелвир плюс ритонавир. Актуализированы сведения об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий. Представлена подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания", - говорится в сообщении.

"В рекомендации по специфической профилактике COVID-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет "Гам-ковид-вак-М", - добавили в Минздраве. Доработан раздел "Патогенетическое лечение", в частности, уточнены особенности назначения антикоагулянтов.

В документ внесена информация о новом штамме коронавируса "омикрон". "Теперь в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" включена информации о новом варианте коронавируса - "омикроне", а также актуализирована информация в разделах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности", - указано в сообщении ведомства. В рекомендациях отмечается, что "омикрон" является самым заразным среди всех штаммов коронавируса.

Рекомендации разработаны рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации, и призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом по единым протоколам на всей территории РФ. Документ уже направлен в регионы для использования в работе.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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