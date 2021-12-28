Московский зоопарк запустил акцию по сбору нераспроданных новогодних елок и сосен

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский зоопарк начал принимать нераспроданные новогодние елки и сосны от компаний. Сдать деревья можно до 20 января, сообщили во вторник в пресс-службе зоосада.

"Московский зоопарк запускает традиционную новогоднюю акцию по сбору елок и сосен. Хвойные деревья украсят вольеры наших обитателей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Но! Обращаем внимание на то, что мы принимаем только нераспроданные елки от компаний, не от частных лиц", - говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что лакомиться еловыми ветками любят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары и альпака.

"Передать елку или сосну в дар могут только компании. От частных лиц деревья, к сожалению, не принимаются. Елки, которые вы украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных", - пояснили в пресс-службе.

Прием новогодних деревьев продлится до 20 января.