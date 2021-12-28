Вакцинацию от COVID-19 за год прошли более 1,4 млн пожилых москвичей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 1,4 млн горожан пожилого возраста в Москве привились от коронавирусной инфекции за год. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За год, с 28 декабря 2020 года, полный курс вакцинации [от ковида] прошли более 1,4 млн пожилых москвичей. Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку. Каждый третий из них - более 463 тыс. москвичей старше 60 лет - уже прошел повторную вакцинацию, тем самым сделав важный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в столице", - сказала вице-мэр.