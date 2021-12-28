Морской вокзал построят на острове Попова во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Временный пункт обогрева пассажиров в ближайшее время обустроят на острове Попова во Владивостоке. Весной здесь начнется строительство постоянного морского вокзала, сообщила во вторник пресс-служба правительства Приморья.

В понедельник после ежегодного ремонта паром "Босфор Восточный" вышел в рейс на остров Попова, однако при подходе к острову потерял ход. На помощь ему выдвинулось спасательное судно "Капитан Балашов", но команда парома запустила двигатель и пришвартовала судно. Пассажиров на острове ждал автобус. Глава города Константин Шестаков поручил провести расследование, по какой причине паром "Босфор Восточный" был заправлен переохлажденным топливом, из-за которого произошла остановка. Капитана судна проверят на состояние алкогольного опьянения.

"По просьбе жителей острова Попова губернатор [Олег Кожемяко] поручил Шестакову совместно с транспортной компанией, осуществляющей пассажирские перевозки на линии Владивосток - остров Попова, организовать на острове временный пункт обогрева для пассажиров. Пункт обогрева должен заработать в ближайшее время, а с наступлением весны на острове начнут строительство стационарного морвокзала", - говорится в сообщении.

Временный пункт обогрева планируется оперативно создать из оборудованных контейнеров. Транспортной компании поручено обеспечить доставку и установку контейнеров, муниципалитету - решить вопрос с подключением к электрической сети.

"Сейчас нужно принять оперативные меры - по топливу, чтобы таких ситуаций больше не было, и по обеспечению людей теплым помещением. А затем на острове нужно делать стационарный морвокзал, отвечающий требованиям безопасной и комфортной эксплуатации. И в перспективе нужно заказывать новое судно, потому что мы видим, что существующий паром свои возможности исчерпывает", - приводятся в сообщении слова Кожемяко.

На острове Попова находится одноименный поселок, население которого насчитывает около 1 тыс. человек. Остров входит в состав Владивостокского городского округа, с материком его связывает морской транспорт.