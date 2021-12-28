Росводресурсы и РГО к 2024 году оценят поглощение и выбросы СО2 водохранилищами России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) вместе с Русским географическим обществом намерено к 2024 году оценить, как водохранилища, внутренние моря и водные экосистемы страны улавливают и выбрасывают парниковые газы. Об этом заявил журналистам руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"Надо в самое кратчайшее время создать научную основу процесса поглощения и выброса парниковых газов водными экосистемами. Мы говорили об этом с первым вице-президентом Русского географического общества Николаем Касимовым, планируем эти исследования провести и узнать, каков вклад водных экосистем, который везде разный: болота, водохранилища, климатическая зона, цветение водорослей вызывают разные процессы - от поглощения до выбросов. У нас задача выйти на оценку и общую методическую базу, может быть, для этого потребуется экспедиция по водно-болотным угодьям. За два-три года мы вполне можем сформировать научный каркас представлений о роли водных пространств в климатической повестке", - сказал Кириллов.

По его словам, до тех пор, пока отсутствует научное обоснование, нет возможности признать климатическими какие-либо водные проекты. После проведения исследований станет понятно, какие проекты Россия сможет в будущем предложить.

"На сегодня в научном плане хорошо проработана тема лесов: понятно, что они улавливают, в каком возрасте и состоянии они выделяют углекислый газ. По водным экосистемам научная база слабее. На первоочередном этапе мы видим задачу сформировать эту научную базу, при этом наши знания должны стать международно признанными. В системе поглощения и выброса парниковых газов мы должны верно оценивать роль наших внутренних морей, крупных водохранилищ и прибрежных экосистем", - уточнил глава ведомства.