Мостуризм провел обучающие экскурсии для туристической полиции по маршруту патрулирования

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мостуризм провел 90 обучающих экскурсий для сотрудников туристической полиции Москвы. Маршруты были составлены по основным локациям патрулирования сотрудников правопорядка, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе комитета по туризму.

"С августа по декабрь 200 сотрудников туристической полиции прошли по девяти пешеходным маршрутам по столице в сопровождении опытных экскурсоводов. Специалисты рассказали о самых известных достопримечательностях, обращали внимание сотрудников полиции на интересные детали, рассказали о том, какие вопросы чаще всего задают туристы, как на эти вопросы следует отвечать. Обучение проходило при содействии Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и туристических менеджеров, а также цифрового туристического сервиса Russpass. Экскурсии были составлены по основным местам патрулирования сотрудников туристической полиции: Тверской площади, Камергерскому переулку, Триумфальной площади, Александровскому саду, Старому и Новому Арбату, Полянке и Чистым прудам", - отметили в пресс-службе.

Помимо традиционных объектов туристического показа, находящихся в центре столицы, в маршруты экскурсий были также включены территории парка Северного речного вокзала и Воробьевых гор. Экскурсанты узнали об истории памятника Юрию Долгорукому, Гостиного двора, ЦУМа, Государственного исторического музея, а также посетили Театральную площадь, Большой и Малый театры, Театр Оперетты, Третьяковскую галерею и другие туристические объекты.

Туристическая полиция появилась в Москве в 2014 году. Главными требованиями, которые предъявляются к ее работникам, являются знание иностранных языков, коммуникабельность и хорошая физическая подготовка. В подразделении есть сотрудники, которые владеют четырьмя иностранными языками. В круг обязанностей сотрудников туристической полиции входит охрана общественного порядка в пешеходных зонах общегородского значения, обеспечение безопасности гостей столицы и помощь туристам. Улицы, патрулируемые сотрудниками туристической полиции, определяются с учетом аналитики самых посещаемых туристами мест города. Традиционно это центр Москвы, а также районы, где расположены главные парки, интересные достопримечательности, усадьбы, смотровые площадки. Ежегодно в столицу приезжают миллионы туристов: например, только за девять месяцев 2021 года их число достигло почти 15 млн.