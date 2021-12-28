Британия ужесточит закон об арбалетах после инцидента на территории Виндзорского замка

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Британские власти намерены ужесточить законодательство, касающееся приобретения и владения арбалетами, после задержания в субботу мужчины с этим оружием на территории Виндзорского замка, где встречала Рождество королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает во вторник газета Daily Telegraph со ссылкой на официальные источники.

По их данным, глава МВД Прити Пател распорядилась пересмотреть правила владения арбалетом, в соответствии с которыми сейчас каждый британец старше 18 лет может приобретать это "смертоносное оружие" без лицензии или справок о психическом здоровье. "В настоящее время проводится пересмотр [правил] владения арбалетом, и в новом году министрам будут представлены варианты <...> с учетом всех уроков, извлеченных из последнего инцидента", - приводит издание слова одного из источников.

Несмотря на ряд громких убийств и жестоких нападений в последние годы с применением арбалетов, это оружие, как отмечают эксперты, в настоящее время можно купить на сайтах, включая Amazon, всего за 60 фунтов стерлингов ($80,4). Более мощные, с отягощением до 185 фунтов (83,9 кг), можно купить в магазинах для стрельбы из лука примерно за 500 фунтов ($670,6).

Скотленд-Ярд ранее сообщил, что 19-летний задержанный может страдать расстройством психики. Он был помещен в специализированное учреждение и находится под наблюдением врачей. Мужчину подозревают в проникновении на охраняемую территорию, а также в незаконном владении оружием. Правоохранители проинформировали, что подозреваемый оказался на территории замка, но ему не удалось попасть ни в одно из расположенных там зданий. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте.

Елизавета II в условиях пандемии коронавирусной инфекции второй год подряд встречала Рождество в Виндзорском замке, отказавшись от традиционной поездки в королевское поместье Сандрингем на востоке Англии. В замке, расположенном в графстве Беркшир примерно в 40 км от Лондона, 95-летний монарх выступила с рождественским телеобращением к нации. В субботу утром на праздничную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре также приехали наследник престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла, младший сын королевы граф Уэссекский Эдвард и графиня Уэссекская Софи с двумя детьми, а также двоюродный брат королевы герцог Глостерский Ричард с женой Биргиттой.