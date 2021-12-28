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В Липецкой области вакцинацию от коронавируса прошли более 90% жителей региона от плана

В регионе прививку от COVID-19 обязательно должны сделать работники сфер образования, здравоохранения, общественного транспорта, учреждений питания, социальных услуг, ЖКХ и некоторых других

ТАСС, 28 декабря. Медики в Липецкой области привили от коронавируса более 692 тыс. жителей региона, в том числе дважды более 667,3 тыс. человек, что составляет 91,4% от плана по вакцинации от этого вируса. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

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"Привито однократно 692 005 человек, двукратно - 667 399 человек", - сообщила она.

В регионе ввели обязательную вакцинацию представителей некоторых профессий, в том числе образования, здравоохранения, общественного транспорта, учреждений питания, социальных услуг, ЖКХ и других, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 730 008 человек. По данным представителя пресс-службы администрации Липецкой области, ревакцинацию от коронавируса прошли 178,4 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявили 83 348 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 76 617 человек, 2 761 умер. С марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, действует система QR-кодов.

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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