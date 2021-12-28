Столичная ГИБДД рассказала о графике работы в новогодние праздники

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция рассказала, как будут работать ее подразделения в праздничные дни. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, 31 декабря подразделения будут работать с 8 утра до 15 часов без перерыва.

"С 1 по 3 января и с 7 по 9 января 2022 года - нерабочие дни. 4, 5 и 6 января 2022 года регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут осуществлять прием граждан по обычному графику. Обращаем внимание граждан, что в эти дни экзаменация кандидатов на получение права управления транспортными средствами осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что экзаменационными подразделениями ГИБДД будет проводиться только выдача водительских удостоверений, в том числе при замене либо утрате документа. Отделения, расположенные в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, будут осуществлять прием граждан согласно режиму работы МФЦ в праздничные дни.

"Прием граждан по вопросам исполнения административного законодательства в специализированных батальонах ДПС будет проводиться 4, 5 и 6 января с 9:00 до 18:00 часов, 8 января - с 9:00 до 14:00 часов. Прием граждан по вопросам выдачи транспортных средств, задержанных в порядке статьи 27.13 КоАП РФ, и оформление материалов о ДТП будут осуществляться в круглосуточном режиме", - добавили в ГИБДД.